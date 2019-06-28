Казань сегодня: смерть Точилкина и «вафельница»

СМЕРТЬ ВИНОВНИКА ГРОМКОГО ДТП АРТЕМА ТОЧИЛКИНА: В СКР СООБЩИЛИ ПОДРОБНОСТИ

В Следственном комитете РТ прокомментировали смерть 26-летнего Артема Точилкина, виновника громкого ДТП в Казани в 2012 году, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, днем 25 июня 2019 года в цехе металлоконструкций на улице Кулагина был найден мертвым фотограф, который приехал в цех, чтобы отснять материал для буклетов.

- Несмотря на то, что в помещении никого из рабочих не было, в какой-то момент он поднялся на площадку обслуживания кран-балок и задел руками троллей, предназначенный для передачи электрической энергии, - сообщили в СК.

В результате фотограф скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ ПОЯВИЛАСЬ «ВАФЕЛЬНИЦА», ЗА ВЫЕЗД НА КОТОРУЮ ШТРАФ В 1 ТЫС РУБЛЕЙ

В центре Казани на пересечении улиц Лево-Булачная и Парижской Коммуны появилась первая в городе «вафельная» дорожная разметка, около нее появился «Участок перекрестка».

По данным мэрии, эта разметка позволит разгрузить перекресток, на котором в часы пик возникают заторы.

Разметка представляет собой клетчатый рисунок, благодаря которому водители будут наглядно представлять себе границы перекрестка. На него будет запрещено выезжать, если впереди образовался затор. Штраф за въезд в эту зону составляет 1000 рублей.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ СМЕРТИ ДЕПУТАТА ИЗ ТАТАРСТАНА В ФИНЛЯНДИИ

Депутат горсовета Елабуги 43-летний Виталий Дерягин умер на соревнованиях по триатлону в Финляндии 30 июня, сообщает KazanFirst со ссылкой на администрацию района.

Кровоизлияние в мозг произошло, когда он нырнул в озеро. Медики пытались помочь депутату, но он скончался.

КУРБАН БЕРДЫЕВ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ОДНИМ ИЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ «РУБИНА»

Экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев вышел из состава владельцев футбольного клуба, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы системы СПАРК.

Единственным владельцем клуба стал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов, следует из данных ЕГРЮЛ, куда были внесены соответствующие изменения 25 июня.

Бердыев владел 49,99% в уставном капитале ООО «ФК Рубин», остальные 50,01% принадлежали Сайманову.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКАЯ ПОГОДА БУДЕТ В КАЗАНИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Казань всю эту неделю будет находиться под влиянием Арктики, из-за чего температура днем в первой половине недели будет достигать +24 градусов, сообщил завкафедрой КФУ Юрий Переведенцев.

С середины недели связи с прохождением холодного фронта температура немного понизится. Так, в пятницу и субботу прогнозируется в дневные часы +21 градус.

- В воскресенье ожидается очередной подъем температуры воздуха до 25 градусов тепла. Всю неделю характер погоды будет неустойчивым, - сообщил представитель КФУ, отмечает "Татар Информ".