У ДелоБанка самые выгодные тарифы для ИП-фрилансера и торговой точки

ДелоБанк признан самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и небольших торговых точек по комплексной оценке тарифов в исследовании Business Banking Fees Monitoring агентства MarksWebb. Рейтинг составлен по итогам второго квартала 2019 года.

Business Banking Fees Monitoring – это инициативный ежеквартальный мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты консалтингового агентства MarksWebb в рамках исследования рассчитали стоимость первого года обслуживания в 22 российских банках для пяти разных компаний сегмента малого бизнеса и составили рейтинги. Методология основана на сборе информации о тарифах банков из открытых источников, а также данных тайного покупателя.

ДелоБанк впервые принял участие в этом рейтинге и сразу занял первые строчки как банк с самыми выгодными тарифами для двух типов компаний — индивидуальный предприниматель-фрилансер и магазин у дома.

В первом случае в качестве примера для расчета MarksWebb взяла ИП-фрилансера, который оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 тыс. руб. на собственную карту физического лица в том же банке. В этой категории тариф ДелоБанка «Выгодный старт» без абонентской платы за открытие и ведение расчетного счета занял первое место. В MarksWebb также отметили, что клиенты ДелоБанка могут бесплатно переводить до 150 тыс. руб. в месяц на свою карту физлица.

В категории «Магазин у дома (или другая небольшая торговая точка)» с ежемесячной выручкой до 500 тыс. руб. лидерство ДелоБанку обеспечил пакет услуг «Активный рост» с бесплатным онлайн-банкингом, корпоративной картой, переводами юридическим и физическим лицам до 150 тыс. руб. Кроме того, для клиентов с объемом эквайринга 300 тыс. руб. сыграла роль стоимость ежемесячной аренды оборудования 500 руб. и размер банковской комиссии, составляющий всего 1,8%.

«Во втором квартале 2019 года многие банки изменили условия по торговому эквайрингу в сторону удорожания, из-за чего жизнь микробизнеса стала еще немного сложнее», – отметили тенденцию эксперты MarksWebb. Однако ДелоБанк в отличие от других игроков этот рыночный тренд не поддерживает: тарифы на эквайринг у него не выросли.