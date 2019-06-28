В мэрии Казани уточнили, на сколько вырастет стоимость оплаты ЖКХ с июля

В Казани с 1 июля стоимость оплаты ЖКХ вырастет на 2,8 процентов, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

- В общем и целом коммуналка выросла на 2,8%. Это и отопление, и вода, и электроэнергия, и канализация. Все вместе — 2,8% с 1 июля. Это очень небольшие цифры, — сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Также с с 1 июля тарифы на содержание систем вентиляции и дымоудаления выделены отдельной строкой в размере 30 и 55 копеек с квадратного метра площади жилого помещения в месяц соответственно. Такое решение было принято после ряда ЧП с отравлением угарным газом.

- Но после того как горожане начнут платить, надо поставить вопрос на контроль для того, чтобы эти вопросы на самом деле системно решались. Жители нас не поймут, если плата будет, а решения нет, - заявил мэр города Ильсур Метшин.