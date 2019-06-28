В Казани водитель «Жигулей», сбегая со штрафстоянки, снес ворота

В Казани 48-летний водитель "Жигулей" 7-й модели из Лаишевского района РТ протаранил ворота штрафстоянки на улице Нариманова, сбегая с места, в Telegram-каналах появилось видео инцидента.

По данным УВД города, инцидент случился 10 мая, сотрудники ГИБДД установили водителя и спустя три дня по статье о нарушении правил расположения транспортного средства ему выписали штраф в полторы тысячи рублей, за оставление места ДТП ему грозит либо лишение прав, либо арест до 15 суток.

Решение вынесет суд, передает "Татар Информ".