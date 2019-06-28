В Казани стоимость квартир в новостройках за год выросла на 16 процентов

В Казани стоимость квартир в новостройках за год выросла на 16,46 процентов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Авито недвижимость".

К примеру, в Новосибирске квартиры за месяц подорожали на 1,99%, до 63,7 тыс. руб. за кв. м, за год рост составил 7,6%. В Нижнем Новгороде и Казани месячное увеличение цен составило 1,52%, до 71,3 тыс. руб. и 80,6 тыс. руб. за кв. м, соответственно. За год новостройки в городах подорожали на 7,37% и 16,46% соответственно.

Аналитики не ждут роста цен после 1 июля.

- Возможно, какие-то застройщики поднимут цены, воспользовавшись формальным поводом, но их будет сильно ограничивать потребительский спрос, который в регионах ниже, чем в Москве, - сообщила представитель N1.ru Анастасия Гринева.

Ранее сообщалось, что в Казани стоимость квартир в новостройках выросла на 20%, стоимость квадрата составила 80,4 тыс. рублей за 1 кв. метр. Казань в период с мая 2018 по май 2019 года стала лидером по росту цен на новостройки в России, на втором месте Уфа (рост на 17% до 67,9 тыс. рублей за 1 кв. м), в Москве рост составил 7% до 187,6 тыс. рублей за 1 кв. метр.