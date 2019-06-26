18-летний парень ограбил квартиру в Казани, найдя ключи в почтовом ящике

В Казани направили в суд уголовное дело, которое возбудили на 18-летнего парня. Казанец ограбил квартиру по-голливудски - найдя ключ от квартиры в почтовом ящике, сообщает прокуратура РТ.

По данным следствия, все произошло ночью 26 марта. Юноша вместе со своим подельником, чья личность пока н установлена, проникли в одну из квартир на улице Четаева и украли микроволновую печь за 3,5 тысячи рублей. После этого преступники скрылись. После задержания, обвиняемый заявил, что нашел ключи от квартиры в почтовом ящике.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Его дальнейшую судьбу решит Ново-Савиновский райсуд Казани.