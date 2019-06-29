«Рубин» подписал 3-летний контракт с тремя футболистами из Тбилиси и Орненбурга

Футбольный клуб "Рубин" продолжает формировать команду на будущие сезоны. Накануне пресс-служба клуба рассказала сразу о трех новых контрактах, подписанных с новобранцами. Это игроки «Оренбурга» и тбилисского «Локомотива».

Теперь за казанский клуб будет играть 18-летний полузащитник молодежной сборной Грузии Зурико Давиташвили. Его контракт расчитан на три года. Он произвел хорошее впечатление на Курбана Бердыева еще зимой, но из-за проблем с документами переход состоялся лишь сегодня.

Также состав «Рубина» пополнили два игрока из «Оренбурга».

Это 26-летний хорватский защитник Селвин Бегич и 25-летний нападающий Алексей Сутормин, успевший в минувшем сезоне забить 9 голов и сделать 2 результативные передачи. Оба игрока подписали с казанским клубом соглашения, рассчитанные на 4 года. Столь долгосрочные контракты явно свидетельствует о стремлении «Рубина» сделать команду не на один сезон, а на перспективу.