В Казани обнаружили могилу первого в России велогонщика, объехавшего весь мир

В Казани обнаружили могилу Онисима Панкратова, которая долгое время считалась утраченной. Уроженец казанской губернии прославился на весь мир, став первым в России путешественником, который в 1913 году совершил кругосветку на велосипеде, пишет Kazancat.ru.

О найденном захоронении, которое датируется 1916 годом, сообщил директор «Альянс Грин» Сергей Ермолаев. По его словам, за последнее время произошла череда странных совпадений. Буквально несколько дней назад появились новые подробности личной жизни велогонщика, рассказанные Ингой Дубяго из обсерватории имени Энгельгардта, а также архивные документы о боевом прошлом пилота.

— Все эти события последних дней я считаю не случайными, видимо скоро все-таки памятник нашему земляку-герою, общими усилиями, появится в нашем славном городе Казани, — говорит Сергей Ермолаев, который и поделился документами Межведомственной комиссии РТ по увековечиванию имени Онисима Петровича Панкратова.

Бронзовая скульптура Онисима Панкратова может появиться в центре города.