Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и град

Сегодня днем и вечером 30 июня местами на территории Татарстана ожидаются грозы, усиления юго-западного ветра порывами 15-20 м/с, локально град. На востоке РТ местами ожидается сильный дождь, максимальные температуры воздуха днем в Казани составят +18..+20°, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Завтра, 1 июля, в республике будет облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, местами сильный, местами гроза. Днем небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит +10..+15˚. Максимальная температура воздуха днем +17..+22˚.