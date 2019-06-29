«Солнечная регата» и забег на шпильках: чем заняться в Казани в эти выходные

«Солнечная регата»

29 июня с 10.00

На озере Нижний Кабан впервые пройдут инженерные соревнования «Солнечная регата». В скорости и маневренности уникальных экологических лодок будут соревноваться более 50 команд из 26 регионов страны.

Кинопоказ под открытым небом

29 июня в 20.30

29 июня в Старо-Татарской слободе пройдет кинопоказ под открытым небом. На сцене, расположенной по ул.Марджани рядом с рестораном «Печь», покажут фильм «Бибинур». Посмотреть кино может любой желающий совершенно бесплатно.

Уикенд на Кремлевской набережной

29 июня с 8.00 и 30 июня с 12.00

Субботний день на Кремлевской набережной начнется на пирсе с занятий йогой для всех желающих в 8.00. В 11.00 на воркаут-площадке пройдет тренировка по кроссфиту. Вечером, к 17.00 на детской аллее ждут юных казанцев на литературный вечер «Сказки Папы Карло». А в 18.00 набережная по традиции окунается в танцевальную атмосферу: на аллее искусств горожане будут осваивать хип-хоп, на площадке рядом с воркаут-зоной – направление West Coast Swing, а с 20.00 на пирсе – сальсу и бачату.

В воскресенье в 12.00 на аллее искусств горожан приглашают присоединиться к проекту «Рисуй, Казань», бесплатным урокам живописи под открытым небом. В 18.00 на пирсе начнутся танцы хастл, а в 20.00 – танго.

Фестиваль единоборств

30 июня в 10.00

Фестиваль единоборств пройдет в парке им.Горького. Горожан ждут на мастер-классы, показательные выступления от спортивных организаций татарстанской столицы и увлекательные конкурсы.

Так, на площадке запланированы мастер-классы по афро-бразильской капоэйре, японскому карате, фехтованию кендо и фехтованию на саблях. Также здесь можно будет посетить секции по кикбоксингу, джиу-джитсу, ушу для детей, Strong by Zumba и Street Fight. Кроме того, в парке выступят музыканты, чирлидеры и сборная клубов Казани по бодибилдингу. Всех гостей ожидают конкурсы, розыгрыши призов и фотосессия.

Фестиваль единоборств проводится в рамках проекта «Зеленый фитнес».

Детская барахолка

30 июня с 11.00

В Горкинско-Ометьевском лесу впервые в этом сезоне пройдет детская барахолка. Ребята смогут сами встать за прилавок, устанавливать цены, покупать, продавать или обмениваться друг с другом игрушками и вещами.

В Дирекции парков и скверов Казани, которая организует мероприятие, уверены, что барахолка – это хороший способ показать детям, как зарабатывать деньги, а также возможность разгрузить дом от неиспользуемых вещей и игрушек, подарив им при этом новую жизнь. Ребята могут принести игрушки, настольные игры, одежду, наборы для творчества и другие детские аксессуары. Главное условие – чтобы все вещи были чистыми и в хорошем состоянии.

Вход и участие в барахолке бесплатные. Начало – в 11.00, место встречи – терраса кафе «Лес»

Забег на шпильках

30 июня с 14.00

На Кремлевской набережной пройдет забег на шпильках. Участницам предлагается пробежать в туфлях на шпильках высотой 10-12 см определенную дистанцию на время.

Точное расстояние и траектория забега будут объявлены участницам непосредственно на месте до начала мероприятия. Победительницами будут признаны 3 участницы, преодолевшие дистанцию за самое короткое время.

Для регистрации в качестве участницы необходимо заполнить заявку в официальной группе «Кремлевская набережная» в соцсетях и принести с собой паспорт.

Забег будет проходить на центральной аллее набережной с 14.00 до 18.00.

Матч казанского регбийного клуба «Стрела» против «Нарвской заставы» из Санкт-Петербурга

30 июня в 15.00

Игра в рамках чемпионата Высшей лиги по регби пройдет на стадионе «Тулпар». Домашний для казанцев матч начнется в 16.00 на стадионе «Тулпар». Зрителей приглашают к 15.00, для них подготовлена развлекательная программа. Вход на матч – бесплатный.

Мобильный пункт приема вторсырья

30 июня с 15.00

Жители Казани смогут сдать ненужные вещи, макулатуру и пластик на переработку в мобильный пункт приема вторсырья. Желающие смогут поддержать акцию «Велодобро» и благотворительный проект «Хурма».

Активисты будут принимать макулатуру, пластиковые бутылки с маркировкой «1», «2», «4», контейнеры и другие изделия из пластика с маркировкой «1», «5», «6», мягкий пластик с маркировкой «1», «2», «4», «5», «6», «7», стекло, алюминиевые и жестяные банки, упаковки «Тетра пак», упаковки «Дой пак»; cd-диски и коробки от них, пластиковые карты, зубные щетки, втулки от кассовых лент, одежду, обувь, сумки, пластиковые игрушки, аккумуляторы от ноутбуков, мелкую нерабочую технику; капроновые колготки, сломанные велосипеды для проекта «Велодобро», пряжу для благотворительного проекта «Хурма», ткани, зонтики, шторки для ванн и джинсы для пошива экосумок, крышечки для акции, а также пластиковые горшки для цветов, наполнитель для кошачьего туалета и готовый корм для кошек.

Желающих поддержать акцию просят изучить инструкцию к подготовке вторсырья. Также горожане могут поддержать экоактивистов и присоединиться к проекту в качестве волонтеров. Более подробную информацию о работе мобильного пункта можно изучить в соцсетях.

Прием вторсырья будет проходить в ТЦ по адресу: проспект Победы, 141 с 15.00 до 19.00.

Фестиваль красок Colors

30 июня в 17.00

На Кремлевской набережной пройдет фестиваль красок Colors. Присоединиться к празднику может любой желающий.

Безопасную и экологически чистую краску можно приобрести на месте. Вход со своей краской, мукой и прочими сыпучими веществами строго запрещен во избежание травм.