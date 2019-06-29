В июле частично перекроют улицу Ибрагимова и Химиков

Казани с 14 по 31 июля введут частичное ограничение движения на проспекте Ибрагимова. Речь идет об участке дороги, который располагается между домом №42 по Ибрагимова и домом №31 по улице Восстания.

Также до 30 сентября будет ограничено движение по проспекту Ибрагимова от дома №24 до дома №2. Причина - работы по реконструкции магистрального тепловода.

Помимо этого с 1 июля в Казани ограничат движение транспорта по проезжей части от улице Химиков (в районе дома №55) до улицы Гудованцева. На этом участке будут проводиться работы по капитальному ремонту газопровода.