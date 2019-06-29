Женщинам сократят рабочий день. Но не всем

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс предложила внести группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает РИА Новости.

- Законопроектом мы гарантируем женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. При этом оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе... После принятия закона женщинам на селе будет гарантирована повышенная оплата на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части", - сказал председатель Госдумы.

В свою очередь российский союз промышленников и предпринимателей предупредил о том, что предлагаемые нормы могут создать проблемы для железнодорожного транспорта, поскольку немало женщин, работающих на переездах, как раз проживает в сельской местности, передает "Российская газета".