В Казани и еще 4 городах Татарстана может появиться 5G

Госкомиссия по радиочастотам наметила в Татарстане пять городов, где до 2021 года можно протестировать сеть 5G. Среди них - Казань, Иннополис, Набережные Челны, Альметьевск, Арск. Если говорить о Казани, то предварительно это будет Ново-Савиновский и Вахитовский районы. Также говорят о возможности запуска 5G в аэропорту Казани.

Для справки:



5G — это сокращенное название пятого поколения мобильной связи, которое придет на смену существующим сейчас 3G и 4G.



Сегодня сети LTE занимают частоты ниже 3,5 ГГц. Стандарты 5G подразумевают использование более высокочастотных диапазонов. Это позволит избавиться от помех, однако заставит увеличить мощность передатчиков и более плотно размещать базовые станции. Считается, что даже фильмы в разрешении Full HD можно будет загружать за считанные секунды.