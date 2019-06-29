Из-за велогонок Tour de Tatarstan перекроют 7 улиц и изменят движение автобусов

В это воскресенье, 30 июня, в Казани впервые пройдут соревнования по шоссейным велогонкам Tour de Tatarstan. Спортсменам предлагается преодолеть дистанции в 7,5 км, 50 и 100 км по главным улицам города. В связи с этим в городе будет ограничено движение на семи улицах, сообщает официальный портал мэрии города.

Информация о перекрытии движения транспорта:

С 7.00 до 17.00:

ул.Сибгата Хакима (по направлению от ул.Бондаренко до пр.Амирхана, приостановление двух направлений движения);

ул.Сибгата Хакима (по направлению от пр.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольская, приостановление двух направлений движения);

ул.Чистопольская (от съезда с ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Чистопольская, приостановление двух правых полос движения);

ул.Чистопольская (по направлению от ул.Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Казань Арена», приостановление трех правых полос движения).

С 7.00 до 14.00:

пр.Амирхана (направление от ул.Сибгата .Хакима до моста «Миллениум»), на мосту «Миллениум» (направление от ул.Сибгата Хакима до ул.Вишневского);

ул.Вишневского (направление от моста «Миллениум» до ул.Назарбаева);

ул.Петербургская (по направлению от ул.Назарбаева до ул.Тихомирнова);

пр.Универсиады (по направлению от ул.Тихомирнова до выезда с ул.Даурская);

С 7.00 до 16.30:

ул.Назарбаева (по направлению от ул.Вишневского до пересечения с ул.Петербургская).

Информация об изменении движения автобусных маршрутов

С 7.00 до 14.00 после закрытия моста Миллениум и улицы Вишневского в направлении ул.Нурсултана Назарбаева изменятся схемы движения следующих автобусных маршрутов:

№№28, 54 будут следовать по пр.Фатыха Амирхана – ул.Чистопольская – ул.Декабристов – Кремлевская дамба – площадь Тысячеления – ул.Батурина – ул.Карла Маркса – ул.Пушкина и далее по маршрутам;

№43 – по ул.Декабристов – Кремлевская дамба – ул.Лево-Булачная – ул.Татарстан – ул.Габдуллы Тукая – площадь Вахитова и далее по маршруту;

№№4, 25 – ул.Николая Ершова – ул.Карла Маркса – ул.Пушкина – ул.Островского – ул.Туфана Миннулина – ул.Нурсултана Назарбаева и далее по маршрутам;

№№1, 71, 90 – ул.Николая Ершова – ул.Карла Маркса – ул.Пушкина и далее по маршрутам.

Для справки:



Велогонка Tour de Tatarstan пройдет в Казани впервые. В гонках примут участие опытные спортсмены (дистанции – 100 и 50 км), любители и новички (7,5 км).