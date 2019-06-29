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мэрия Казани

Из-за велогонок Tour de Tatarstan перекроют 7 улиц и изменят движение автобусов

Bчера, 14:36 822 13 Автор: prokazan.ru
Публикуем полную информацию

В это воскресенье, 30 июня, в Казани впервые пройдут соревнования по шоссейным велогонкам Tour de Tatarstan. Спортсменам предлагается преодолеть дистанции в 7,5 км, 50 и 100 км по главным улицам города. В связи с этим в городе будет ограничено движение на семи улицах, сообщает официальный портал мэрии города.

Информация о перекрытии движения транспорта:

С 7.00 до 17.00:

ул.Сибгата Хакима (по направлению от ул.Бондаренко до пр.Амирхана, приостановление двух направлений движения);

ул.Сибгата Хакима (по направлению от пр.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольская, приостановление двух направлений движения);

ул.Чистопольская (от съезда с ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Чистопольская, приостановление двух правых полос движения);

ул.Чистопольская (по направлению от ул.Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Казань Арена», приостановление трех правых полос движения).

С 7.00 до 14.00:

пр.Амирхана (направление от ул.Сибгата .Хакима до моста «Миллениум»), на мосту «Миллениум» (направление от ул.Сибгата Хакима до ул.Вишневского);

ул.Вишневского (направление от моста «Миллениум» до ул.Назарбаева);

ул.Петербургская (по направлению от ул.Назарбаева до ул.Тихомирнова);

пр.Универсиады (по направлению от ул.Тихомирнова до выезда с ул.Даурская);

С 7.00 до 16.30:

ул.Назарбаева (по направлению от ул.Вишневского до пересечения с ул.Петербургская).

Информация об изменении движения автобусных маршрутов

С 7.00 до 14.00 после закрытия моста Миллениум и улицы Вишневского в направлении ул.Нурсултана Назарбаева изменятся схемы движения следующих автобусных маршрутов:

№№28, 54 будут следовать по пр.Фатыха Амирхана – ул.Чистопольская – ул.Декабристов – Кремлевская дамба – площадь Тысячеления – ул.Батурина – ул.Карла Маркса – ул.Пушкина и далее по маршрутам;

№43 – по ул.Декабристов – Кремлевская дамба – ул.Лево-Булачная – ул.Татарстан – ул.Габдуллы Тукая – площадь Вахитова и далее по маршруту;

№№4, 25 – ул.Николая Ершова – ул.Карла Маркса – ул.Пушкина – ул.Островского – ул.Туфана Миннулина – ул.Нурсултана Назарбаева и далее по маршрутам;

№№1, 71, 90 – ул.Николая Ершова – ул.Карла Маркса – ул.Пушкина и далее по маршрутам.

Для справки:

Велогонка Tour de Tatarstan пройдет в Казани впервые. В гонках примут участие опытные спортсмены (дистанции – 100 и 50 км), любители и новички (7,5 км).

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комментарии

Из далека
7
29 июня 2019
14:58
Верните улице Назарбаева прежнее название. Не позорьтесь олухи!
Ага
22
29 июня 2019
15:14
Велогеев давно пора травматикой отстреливать, этобиомусор который нормальным людям только одни проблемы доставляет.
Горожанин
8
29 июня 2019
16:37
Бари Алебастров
7
29 июня 2019
16:42
Ул.Назарбаева переименовать в Базарбаева!
Горожанин
1
29 июня 2019
17:48
Дано пора сделать Марафон, Тур Татарстана по велогонкам за пределами Казани. Ведь не дают нормально жить нам горожанам, доставляют нам неудобства. Сделали бы все эти мероприятия, где проводят Сабантуи, в Березовой Роще п. Мирный, либо на Лебяжьем озере. Но нет чиновникам, разным публичным персонам хочется пиара и внимания именно к своим персонам, быть в центре и гуще видеосъемок. Что им бегать или крутить педали в Березовой роще, когда их там никто не увидит
Горожанин
16
29 июня 2019
17:51
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
14
29 июня 2019
17:56
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
29 июня 2019
18:04
У меня есть значек "Я пережил тысячелетие Казани"
В ответ на комментарий пользователя
Дано пора сделать Марафон, Тур Татарстана по велогонкам за пределами Казани. Ведь не дают нормально жить нам горожанам, доставляют нам неудобства. Сделали бы все эти мероприятия, где проводят Сабантуи, в Березовой Роще п. Мирный, либо на Лебяжьем озере. Но нет чиновникам, разным публичным персонам хочется пиара и внимания именно к своим персонам, быть в центре и гуще видеосъемок. Что им бегать или крутить педали в Березовой роще, когда их там никто не увидит
Развернуть
Денис
1
29 июня 2019
18:45
Чиновников в утиль!!
Горожанин
1
29 июня 2019
23:39
Все эти велотуры и марафоны по бегу нужно проводить в осиново возле планируемого мсж
Горожанин
1
29 июня 2019
23:43
Следующая новость будет про именинника, который не докрутил педали до финиша
Горожанин
0
30 июня 2019
06:23
И проходила эта гонка в Бор.Матюшино и Высок.Гора.
В ответ на комментарий пользователя
Дано пора сделать Марафон, Тур Татарстана по велогонкам за пределами Казани. Ведь не дают нормально жить нам горожанам, доставляют нам неудобства. Сделали бы все эти мероприятия, где проводят Сабантуи, в Березовой Роще п. Мирный, либо на Лебяжьем озере. Но нет чиновникам, разным публичным персонам хочется пиара и внимания именно к своим персонам, быть в центре и гуще видеосъемок. Что им бегать или крутить педали в Березовой роще, когда их там никто не увидит
Развернуть
Горожанин
1
30 июня 2019
09:28
Почему этих гомиков в лес не отправят?

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Жителей России ждет короткая рабочая неделя
09:49, 10.06.2019
В соседней республике мужчина расстрелял людей в машине, погиб один человек
17:50, 09.06.2019
В Москве дознаватель полиции покончил с собой на работе, обвинив руководство