Подробности курьезного ДТП в зоопарке: 31-летнему водителю стало плохо за рулем

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 28 июня в строящемся зоопарке в Казани. Как оказалось, 31-летний водитель, влетевший на своем "мерседесе" в стену вольера, был трезв. Он уже предложил восстановить разрушения своими силами — работает в сфере строительства, пишет "Бизнес-Онлайн".

Напомним, в Казани водитель Mercedes въехал в одно из зданий строящегося зоопарка "Река Замбези". Машина подскочила на бордюре, пролетела в воздухе, снесла ограждение и врезалась в здание слоновника. Водитель заявил, что почувствовал себя плохо за рулем, поэтому не справился с управлением.

К счастью, обошлось без жертв. На место ДТП вызвали автокран. После того как автомобиль оттащили от вольера, стал ясен характер повреждений здания. Если передняя часть транспортного средства разрушена полностью, то стена зоопарка пострадала незначительно - в стене лишь небольшая вмятина.

Директор Фанис Нурмухаметов заверил, что ЧП не отодвинет сроков сдачи долгожданного объекта.