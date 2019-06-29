В Татарстане ГИБДД в детских лагерях проверила знание ПДД

В летних лагерях Татарстана продолжается проведение профилактических бесед и акций по безопасности дорожного движения.

В пришкольном лагере «Черемшанская СОШ № 2» ребята, разделившись на 4 команды «Светофоры», «Дорожные знаки», «Зебры» и «Аварийки» соревновались на знание правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД совместно с коллегами из ГБУ «Безопасность дорожного движения» провели с ребятами игру «Мы дружим с ПДД» и рассказали детям о безопасном управлении велосипедом, требованиях дорожных знаков и разметки, а также сигналах светофора.

Юные пешеходы и велосипедисты закрепили основные правила безопасного поведения на дороге и заверили взрослых, что никогда не будут отступать от них.

В Набережных Челнах в пришкольных лагерях «Гимнази № 77» и «Пушкинского пролицея № 78» было проведено профилактическое мероприятие «Квест-игра по ПДД».

Участники, проходя станции квеста, собирали дорожные знаки и рассказывали об их назначении для пешеходов или водителей, показали знания основ оказания первой помощи, собирали слова-ответы на загадки по ПДД, а также продемонстрировали умение виртуозно управлять велосипедом.

Не остаются без внимания сотрудников ГИБДД и педагоги дошкольных образовательных организаций. Для них, в районах республики организованы конкурсы лэпбуков «Шкатулка знаний безопасности». Педагоги защищали свои творческие работы, демонстрируя как эффективно использовать лэпбуки в образовательной, игровой и развивающей деятельности для детей.