Казанцы изобрели непадающие лифты, воздушный шар для полетов в космос и молоток

29 июня в России отмечают День изобретателя. Накануне этого необычного праздника ProKazan.ru изучил базу патентов и выбрал самые интересные изобретения, придуманные казанцами.

Заново изобрел молоток

Адель Исламов из Казани не стал заново изобретать велосепед, а изобрел молоток. Если вы частенько били себя по пальцам, забивая гвоздь, то это изобретение для вас. Казанец предложил делать ручку молотка полой, и вставлять в нее съемный двухсторонний фиксатором для удержания гвоздей. И пальцы целы, и гвозди забивать удобно.

В космос на шаре

Житель Верхне-Услонского района Валентин Румянцев изобрел многофункциональный воздушный шар. На нем можно перевозить грузы не только в земной атмосфере, но и в околоземной безгазовой среде.

Груз может быть любым. Например, телекоммуникационная аппаратура, аппаратура наблюдения за поверхностью земли, локационная и любая другая.

- В доступной литературе нет сведений о многофункциональном использовании летательных аппаратов легче воздуха, как аэростата, дирижабля, вертолета, самолета, космолета одновременно, - объясняет изобретатель. - А мой шар вобрал в себя их функции.

Водный нагреватель из алюминиевой банки

Чтобы стать изобретателем необязательно придумывать сложные конструкции вроде самолетов с вертикальным взлетом или танков-невидимок. Можно изобрести что-то настолько простое, что даже когда о них рассказываешь, друзья удивляются: «И всё!?» Ну вот кто бы мог подумать, что пустая алюминиевая банка с двумя трубочками сделает комфортным утреннее умывание? Необходимо просто залить холодную воду и через некоторое время она уже будет комнатной температуры! Казанец Николaй Староверов получил патент на этот водный нагреватель.

Безопасный лифт

Казанец Константин Алтунин изобрел систему безопасности лифта, которая предотвратит его падение в шахту, если трос вдруг оборвется.

- В случае свободного падения кабины (16) груз (8) уже не создает такой же вес (до момента падения), поэтому он приподнимается из-за сил пружин (5), (13), которые толкают подпорки (7), (9). При свободном полете вниз ловители зацепляются за ближайшие к ним выступы (например, (4), (14)). Далее кабина (16) останавливается из-за того, что ловители (4), (14) находятся в зацеплении с соответствующими выступами, - описывает казанец свое изобретение. - Таким образом, кабина (16) висит в пространстве шахты (17). Изобретение обеспечивает повышение надежности системы безопасности лифта.

Необычное надгробие

Марсель Мухаметшин предлагает использовать надгробия с информационным устройством. По его мнению, нынешние мемориальные памятники слишком громоздки, так как нужна большая площадь для размещения информации об усопшем. А интерактивное надгробие позволит всю информацию вывести на монитор, включая видеоролики и аудиозаписи. При этом питание устройства будет получать от солнечных батарей.