На митинге против МСЗ в Осиново собирали подписи и продавали чистый воздух

Накануне в поселке Осиново Зеленодольского района активисты, протестующие против строительства мусоросжигательного завода, созвали очередной митинг - уже тринадцатый по счету. Пока на сцене выступали ораторы, за их спиной шел сбор подписей за кандидатов в депутаты Госсовета РТ из числа активистов - Веры Керпель от Волжского округа и Тимура Дмитриева от Прибрежного.

Митинг начался в 18.30 на поляне, но народ начал собираться заранее. К моменту, когда начали выступать первые ораторы, возле сцены собралось около 300 человек. Пришли в основном жители Осиново и близлежащих районов - многие с детьми. Их пришли поддержать представители Всетатарского общественного центра, штаба Алексея Навального, а также борцы за сохранение Волги.

На митинге один из активистов устроил сбор денег, начав продавать... чистый воздух. Судя по тому, как заполнялась 100 и 200-рублевыми купюрами пятилитровая емкость, продажа шла хорошо. Деньгами скидывались не только молодые участники митинга, но и пенсионерки.

Вера Керпель в своем выступлении призналась, что никогда не помышляла идти в политику, но все изменил мусоросжигательный завод. Сыграло свою роль и осознание того, что интересы местных жителей в органах власти никто, по сути, не представляет, а процедуры учета мнения граждан наподобие "общественных слушаний" превратились в откровенный фарс.

- Моя повестка будет экологической по всем вопросам, - пообещала Вера Керпель собравшимся на митинг жителям.