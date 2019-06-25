Казань сегодня: факел над городом и Лебяжье

В КАЗАНИ НА ОРГСИНТЕЗЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ОГРОМНЫЙ ФАКЕЛ, ВИДИМЫЙ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ

В Казани накануне вечером и сегодня в соцсетях появились многочисленные сообщение о гигантском факеле на "Казаньоргсинтезе", в компании прокомментировали эти сообщения.

Сначала вечером в МЧС стал поступать шквал звонков от казанцев с разных концов города. Люди говорили, что видят огромное пламя и черный дым то ли в Кировском, то ли в Авиастроительном районе.

Пожарные выяснили, что причина тревоги находится на "Оргсинтезе". Многометровое пламя и густой дым исходили от двух труб. Стало известно, что там произошло.

ГИБДД КАЗАНИ НАКАЗАЛА ВОДИТЕЛЯ MERCEDES ИЗ-ЗА ДЕВУШКИ В КУПАЛЬНИКЕ

В Казани сотрудники ГИБДД наказали водителя Mercedes, который катал девушку в купальнике, высунувшуюся из окна. Об этом сообщили сегодня в ведомстве.

На днях видео с Mercedes появилось в соцсетях, в ГИБДД изучили ролики и записи с камер наружного видеонаблюдения, после чего удалось установить личности водителя и пассажиров.

Инспекторы провели с водителем и девушкой профилактическую беседу, на них составили протоколы по 15 статьям, свою вину они признали полностью.

«ГОЛАЯ ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ»: В КАЗАНИ ИЗ-ЗА ЭТИХ СЛОВ ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО

В Казани антимонопольщики завели административное дело из-за рекламы с текстом "ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки" на фасаде ТЦ "Корстон", сообщили в ведомстве.

Большое количество казанцев возмутились этой рекламой, одна из заявительниц назвала эту рекламу унижающей честь и достоинство женщины, а по мнению членов Экспертного совета при Татарстанском УФАС, реклама является непристойной и носящей интимный характер.

КАЗАНСКИЙ ШКОЛЬНИК, СДАВШИЙ ЕГЭ НА 399 БАЛЛОВ, РАССКАЗАЛ, КАК ОН ДОБИЛСЯ ЭТОГО

В Казани выпускник татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани Рамиль Багавиев сдал ЕГЭ на 399 баллов, он рассказал, как ему удалось этого добиться. Об этом сообщается на официальном портале мэрии.

Школьник сдал русский язык, информатику и физику на 100 баллов и математику – на 99 баллов, отмечается, что 11 лет в школе он учился на татарском языке.

КАК БЛАГОУСТРОЯТ ПЛЯЖ НА ЛЕБЯЖЬЕМ: ЭКОДОРОЖКИ, ЗОНЫ ДЛЯ ПИКНИКОВ И ТИХОГО ОТДЫХА

В Казани продолжаются работы по благоустройству лесопарка Лебяжье. Буквально на днях строители приступили к возведению деревянных дорожек, в скором времени должен открыться долгожданный пляж. Портал ProKazan.ru узнал, что появится в пляжной зоне на берегу восстановленных озер.