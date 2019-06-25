В Казани девушку пытались изнасиловать в лесу: она сообщила об этом через недели

В Казани пытались изнасиловать 23-летнюю девушку в лесопосадке у дома №45 по улице Восход, сама пострадавшая обратилась в правоохранительные органы только спустя несколько недель. Информацию подтвердил источник портала.

Нападение случилось около 8 часов утра 22 мая.

- На девушку напали, но она отбилась. 11 июня пострадавшая написала заявление о попытке изнасилования, - сообщили порталу.

21 июня возбудили дело по статье "Изнасилование", подозреваемым является 21-летний парень из Узбекистана, задержанный за аналогичное преступление.

Сейчас ведется расследование, парень находится под домашним арестом.