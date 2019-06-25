В Казани в воздухе зафиксировали превышение формальдегида и аммиака

В Казани было зафиксировано превышение в воздухе предельно допустимых концентраций вредных веществ - формальдегида и аммиака, такие данные содержатся на сайте службы.

Пункт №9 на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской было зафиксировано превышение по формальдегиду на уровне 0,139 мг/м3 при уровне допустимой концентрации 0,05 мг/м3 – превышение почти в 3 раза. Чуть меньшие, но, все же, критические значения по формальдегиду фиксируют и другие станции Гидрометцентра:

ПНЗ №7 ул. Декабристов, 183 – 0,051 мг/м3 при известной норме.

ПНЗ №10 пересечение улиц Файзи и Бигичева – 0,122 мг/м3, таким образом, превышение в 2,5 раза.

Кроме того, в Советском и Кировском районах зафиксировано превышение ПДК по аммиаку в 1,5 (0,3 мг/м3) и 2,5 (0,49 мг/м3) раза, соответственно. Норма по аммиаку составляет 0,2 мг/м3.