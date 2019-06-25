В татарстанском городе объявили режим ЧС из-за критической нехватки воды

В Татарстане в городе Бавлы из-за нехватки воды объявили режим чрезвычайной ситуации, об этом сообщил глава Бавлинского муниципального района Рамиль Гатиятуллин, передает Bavly-tat.ru.

– На сегодняшний день в городе ситуация с обеспечением водой очень тяжёлая. Причин несколько, и произошли они по независящим от нас обстоятельствам. Это, в первую очередь, высокая температура воздуха и резкое снижение дебита наших подающих воду скважин на основном водозаборе, - рассказал чиновник.

Он уточнил, что по городу осуществляется подвоз питьевой воды. Для того чтобы производить воду с запасом, нужно восстановить старые скважины и основной водозабор, вопрос о выделении денег на эти работы рассматривает руководство республики.