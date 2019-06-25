В Казани будут судить военного, купившего наркотики за 4 тысячи рублей

В Казани в местном военном суде будут судить рядового Евгения Тимофеева, которого обвинили в хранении наркотиков. Об этом сообщили в военном следственном управлении СКР.

26 марта этого года примерно в 20:30 рядовой получил адрес закладки с наркотиками, заплатив 4 тысячи рублей. На месте он получил свертки с наркотическими средством: "1-Фенил-2(пирролидин-1-ил)пентан-1-он" (синоним: PVP) – производное наркотического средства "N-метилэфедрон" общей массой 1,399 грамма, он стал хранить их в кармане для личного употребления.

На военнослужащего завели дело по статье "незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере", уголовное дело направлено в гарнизонный суд.