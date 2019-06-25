Под Казанью прошел митинг против строительства мусоросжигательного завода

Под Казанью в поселке Осиново накануне вечером прошел митинг против строительства мусоросжигательного завода, об этом сообщил корреспондент портала.

На митинге собрались порядка 200 человек, также на митинге прошел сбор подписей за кандидатов в депутаты парламента Татарстана от активистов. В Госсовет планируют избираться Вера Керпель от Волжского округа и Тимур Дмитриев от Прибрежного округа.

Ранее сообщалось, что в селе Осиново в июле начнется строительство мусоросжигательного завода, сейчас получают соответствующие документы и утверждают экспертизы.