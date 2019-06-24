Казань сегодня: похолодание, арест авто из кортежа и видео из шторма

В КАЗАНИ ПОХОРОНИЛИ ОТЦА ЭКС-МИНИСТРА МВД РОССИИ

В Казани похоронили 90-летнего Гумара Нургалиева, отца экс-главы МВД России Рашида Нургалиева, об этом сообщил народный корреспондент портала, приславший фото с кладбища.

- Вчера после продолжительной болезни скончался отец экс-министра внутренних дел Российской Федерации Нургалеева Рашида Гумаровича. Похороны состоялись сегодня, 25 июня, - сообщил казанец.

В похоронах принял участие министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

СНОС 9 ЭТАЖЕЙ ВЫСОТКИ НА УЛИЦЕ ЧИСТОПОЛЬСКАЯ: В РОСРЕЕСТРЕ ОТВЕТИЛИ НА ОБВИНЕНИЯ

В Росреестре РТ прокомментировали данные о возбуждении уголовного дела из-за высотного здания на улице Чистопольская, где планируется снести 9 этажей, комментарий ProKazan.ru предоставили в пресс-службе ведомства.

Напомним, несколько недель назад по данным ProKazan.ru было возбуждено уголовное дело по статье "Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений", якобы двое ведущих сотрудников ведомства не проверили документы компании "Свей", которая просила изменить этажность 9-этажного дома до 18-этажный с цокольным этажом.

В Росреестре сообщили, что информации о возбуждении уголовного дела в отношении действующих сотрудников ведомства нет, при этом действительно имеются данные о наличии уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

ВЕТЕР ОБРУШИВАЕТ ДЕРЕВЬЯ НА ДОРОГУ И АВТО: ПОЯВИЛОСЬ ВИДЕО ИЗ ЦЕНТРА ШТОРМА В РТ

В Альметьевске накануне сняли на видео эпицентр шторма, видеозапись из кабины авто появилась в Сети.

Группа ремонтников оказалась в грузовом авто в пробке прямо перед самым штормом, на записи можно увидеть, как ветер обрушивает деревья на проезжую часть и автомобили. Одно из деревьев рухнуло прямо на лобовое стекло их авто.

СИНОПТИКИ: В ТАТАРСТАНЕ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ПОХОЛОДАЕТ ДО +6 ГРАДУСОВ

В Татарстане похолодает до +6 градусов, сообщили в Гидрометцентре РТ. В службе опубликовали прогноз на ближайшие дни.

Завтра и в четверг ожидаются кратковременные дожди, ночью похолодает до +6..+13 градусов, днем ожидается от +16 до +22 градусов.

В ТАТАРСТАНЕ АВТОМОБИЛЬ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ АРЕСТОВАЛИ ПРЯМО В СВАДЕБНОМ КОРТЕЖЕ

В Лениногорске судебные приставы арестовали Hyundai Solaris в свадебном кортеже, причина - долги его владельца. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов.

Житель Лениногорска не выплачивал долг по кредиту, он оказался должен 700 тысяч рублей, банк подал в суд на взыскании задолженности. В залоге у банка находился автомобиль, который должник скрывал от судебных приставов.