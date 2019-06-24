В СК РТ рассказали подробности об интим-салоне с девушками: 3000 р/час и шантаж

В Следственном комитете рассказали подробности об интим-салоне с несовершеннолетними, который организовал 35-летний Руслан Тимершин в Казани, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2012 году казанец купил девушкам мобильные телефоны, а затем договорился с работниками казанских саун и гостиниц. Если посетители говорили сотрудникам этих заведений, что хотят "заказать" девушку, они звонили Руслану Тимершину, который организовывал прибытие сотрудниц его салона.

Девушки оказывали услуги клиентам по установленным тарифам: один час оказания услуг клиенту с выездом в сауну и гостиницу составлял от 3000 рублей. Одну треть "выручки" отдавали самим девушкам, одну треть передавали администраторам саун и гостиниц, оставшуюся часть Тимершин забирал себе.

Новых девушек казанец искал через Интернет и знакомых, в частности, он привлек к работе в салоне двух несовершеннолетних 17-летних девушек. Когда девушки хотели прекратить работу, он заставлял их заниматься проституцией, угрожая шантажом о распространении сведений, а также требовал заплатить ему деньги, чтобы отпустить их.

Интим-агентство существовало с 2012 по 2018 год, вскоре мужчину задержали, его приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.