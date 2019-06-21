В Казани осудили рецидивиста, надругавшегося в автобусе над девочкой

В Казани осудили 36-летнего Ильдара Низамиева, который в марте надругался в автобусе над 11-летней девочкой, об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

11 марта мужчина увидел около одной из школ 11-летнюю девочку, он начал преследовать ее и зашел в автобус, на котором та ехала домой. В салоне он надругался над девочкой, а затем вышел вслед за ней на улицу. Девочка зашла в магазин, где попросила помощи у продавца, преступник скрылся.

Было возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", девочка опознала насильника по камера видеонаблюдения, Ильдар Низамиев был задержан и признал свою вину.

Следователи уточнили, что мужчина освободился из колонии в декабре 2018 года, где отбывал наказание в виде 7 лет лишения свободы, с учетом этого его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Напомним, ранее ProKazan.ru писал про первое преступление Ильдара Низамиева. 18 августа 2011 года он совершил развратные действия в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста. Низамиев, лечивший дома сломанную ногу, воспользовался отсутствием опекавшей его матери и на костылях вышел на улицу. Во дворе неподалеку от дома он стал кормить бродячих собак одновременно наблюдал за играющими детьми. В это время из окна дома высунулась женщина и попросила свою девочку купить хлеб. Ильдар Низамиев немедленно направился к подъезду и, дождавшись возвращения девочки из магазина, последовал за ней. После того как мужчина и семилетняя девочка оказались в лифте одни, Низамиев заявил, что работает врачом - дерматологом и проверяет всех жильцов дома на наличие кожных заболеваний. Он предложил ребенку пройти медосмотр на лестничной площадке. Девочка согласилась. Низамиев раздел девочку, после чего совершил в отношении нее развратные действия. Он был задержан и осужден.