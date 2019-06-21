«Вызывай полицию, мне все равно». Казанец приставил к голове девочки пистолет

В Казани осудили 32-летнего мужчину, который на улице приставил к голове 15-летней девочки пистолет, об этом сегодня сообщили в прокуратуре.

Напомним, инцидент случился на улице Юлиса Фучика 10 декабря примерно в 19:15, девочка с подругой находилась около одного из домов, когда к ним сзади подошел неизвестный мужчина, обматерил их и приставил к голове одной из девочек газовый пистолет. При этом его слова - "вызывай полицию, мне все равно" девочка восприняла как реальную угрозу своей жизни.

- Воспользовавшись тем, что мужчина оступился, они открыли калитку и забежали на территорию дома. После этого незамедлительно обо всем случившемся сообщили родителям, которые обратились в полицию, - сообщили в УВД.

Полицейские осмотрели камеры, подозреваемый был задержан, у него дома нашли пистолет, было возбуждено дело по статье "Угроза причинением тяжкого вреда здоровью".

Подсудимый свою вину частично признал. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.