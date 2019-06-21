В Татарстане закрыли собачий приют, где отходы складывали перед домом

В Кукморском районе Татарстана закроют собачий приют во дворе частного дома в селе Березняк, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

В приюте содержались свыше 13 собак различных пород, против хозяйки приюта подали иск, так как животные там содержались в антисанитарных условиях.

По данным ведомства, вольеры для животных не были оборудованы надлежащим образом, находились в антисанитарном состоянии, стерилизация, иммунизация и дегельминтизация собак не проводилась, также не было карантина, а отходы от животных складывали перед домом.

В апреле суд удовлетворил иск, признав, что женщина нарушает закон о содержании домашних животных в РТ. Суд апелляционной инстанции накануне подтвердил запрет.

О том, куда денут собак, не сообщается.