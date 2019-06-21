В Казани спасатели дважды выезжали к кошке. Ее из-за старости бросили в подвале

В Казани спасатели дважды выезжали к дому по улице Можайского, где между трубами застряла кошка, об этом сообщили в МЧС по РТ.

Примерно в 12 часов поступило сообщение о том, что в подвале между трубами застряла кошка, которая громко мяукала. На месте хозяева кошки сообщили спасателям, что спасать кошку не нужно, потому что ей уже 21 год. Сотрудники МЧС уехали.

Спустя некоторое время с этого места вновь поступил вызов. В этот раз спасатели все же достали кошку и передали ее заявительнице.