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В Казани спасатели дважды выезжали к кошке. Ее из-за старости бросили в подвале

Cегодня, 10:30 108 9 Автор: prokazan.ru

В Казани спасатели дважды выезжали к дому по улице Можайского, где между трубами застряла кошка, об этом сообщили в МЧС по РТ.

Примерно в 12 часов поступило сообщение о том, что в подвале между трубами застряла кошка, которая громко мяукала. На месте хозяева кошки сообщили спасателям, что спасать кошку не нужно, потому что ей уже 21 год. Сотрудники МЧС уехали.

Спустя некоторое время с этого места вновь поступил вызов. В этот раз спасатели все же достали кошку и передали ее заявительнице.
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комментарии

Мурзик
0
25 июня 2019
10:53
Жалко бедную старушку. Зверюшку решили заживо похоронить?
Горожанин
0
25 июня 2019
11:15
Если в возрасте, то уже наплевать?
Горожанин
1
25 июня 2019
11:16
Хозяева-ловачи.
Горожанин
2
25 июня 2019
11:19
Жалкая , что хозяива на застряли в вонючим подвале , между гнелых труб . И чтобы , не кто не вызывал ,спазателей, на их визги.
Горожанин
1
25 июня 2019
11:20
Печальные глазки и мордочка , от предательства хозяев !
Горожанин
1
25 июня 2019
11:23
Бумеранг вернется к хазяивам кота.
Морской волк
1
25 июня 2019
11:32
Боже, школу не заканчивали?
В ответ на комментарий пользователя
Жалкая , что хозяива на застряли в вонючим подвале , между гнелых труб . И чтобы , не кто не вызывал ,спазателей, на их визги.
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Горожанин
0
25 июня 2019
11:55
Действия спасателей тоже удивительны. Нельщя было сразу помочь.
Горожанин
0
25 июня 2019
11:58
Вы, видно, что заканчивали. Обращаетесь к богу и спрашиваете, не заканчивал ли он школу.
В ответ на комментарий пользователя
Боже, школу не заканчивали?
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