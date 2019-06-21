Жительница Казани выиграла квартиру в лотерею. Но сами горожане не верят

Жительница Казани Лариса Шумилова выиграла в лотерею квартиру стоимостью 1,9 млн рублей, об этом сообщили в "Столото".

Женщина по специальности инженер-технолог, но сейчас она занимается оформлением сайтов на заказ, а также имеет свой интернет-магазин с детскими игрушками.

- В каждом билете я ищу значимые для меня числа. Они связаны с моим именем и датой рождения. Так сделала и в этот раз. Когда увидела сумму в личном кабинете, вздохнула с облегчением, — рассказала женщина.

К слову, несмотря на прилагаемые фото победительницы, многие горожане не верят в победу женщины. В соцсетях казанцы называют победу "разводом для наивных бабушек".