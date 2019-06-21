Разбитые авто и снесенные крыши: в МЧС рассказали об итогах шторма в Татарстане

В Татарстане накануне в нескольких районах произошли ЧП из-за шторма, о них рассказали в МЧС по РТ.

В 15:40 сорвало ветром крышу Урмышлинской школе Лениногорского района, всего от ветра пострадало 1000 "квадратов" кровли, восстановлением будет заниматься местный исполком.

В Дрожжановском районе в селе Городище из-за ветра были повреждены кровли двух частных жилых домов и сарая, пострадавших и погибших нет.

В Бугульме на улице Ягофарова ветром сорвало деревянную кровлю на BMVX5.

В Нурлате была повреждена крыша склада, она упала на ВАЗ-2110 и "Деу Нексия".

В Альметьевске была повреждена кровля гаража, Конно-спортивной школы, пятиэтажного дома на улице Радищева, автосервиса на улице Советская, кровля упала на 3 легковых автомобиля.