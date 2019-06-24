Но может вам понравится:

Новости Казани и РТ
15:55, 24.06.2019В Татарстане шквальный ветер повалил деревья и снес крыши домов
19:35, 24.06.2019Казань сегодня: шторм, выселение и скорость
17:48, 24.06.2019В Нижнекамске водитель на «зебре» сбил 12-летнюю школьницу
18:10, 21.06.2019Аллатра - международное общественное движение
17:09, 24.06.2019В ГИБДД снизили максимальную разрешенную скорость на улице Чистопольская
16:42, 24.06.2019Под Казанью мужчина отвез 11 человек на остров и бросил их там
15:19, 24.06.2019В Челнах задержали гражданина Белоруссии с наркотиками
14:59, 24.06.2019Житель Казани сгорел почти полностью в своей бане
14:50, 24.06.2019Yota представила первую на рынке гибкую линейку минут и интернета
14:42, 24.06.2019В Казани мужчина украл «Газель» и сдал в ломбард
13:48, 24.06.2019В Татарстане сняли с должности защитника прав предпринимателей
13:44, 24.06.2019В Татарстане люди застряли на острове Качели
13:22, 24.06.2019Под Казанью на трассе погибла мать с 5-месячным ребенком
11:59, 24.06.2019Штормовое предупреждение: на Татарстан надвигается шквал
11:09, 24.06.2019Власти Казани извинились за закрытие Сабантуя в Мирном
10:45, 24.06.2019В Зеленодольске жильцов аварийного дома пришли выселять с ОМОН
10:32, 24.06.2019В Татарстане забили топором многодетную мать
09:58, 24.06.2019Через Казань проехали сотни ретроавтомобилей ралли «Пекин - Париж»
09:54, 24.06.2019В казанском парке Горького водитель авто проехался по пешеходной аллее
09:15, 24.06.2019В Набережных Челнах мужчину насмерть завалило глиной
09:10, 24.06.2019Известная певица погибла в столкновении с лодкой «Казанка»
08:17, 24.06.201935 идей для путешествий на автобусах из Казани
07:48, 24.06.2019Ультраполярное вторжение: в Татарстане похолодает на десятки градусов
17:37, 23.06.2019В Челнах возле горящей машины нашли зарезанного мужчину
12:51, 23.06.2019В Нижнекамске оштрафовали десятки водителей на одном месте за час
12:41, 23.06.2019Стало известно, как добраться в Грузию после запрета Путина
12:22, 23.06.2019Казанец рассказал, как снимался в фильме Кристофера Нолана
11:08, 23.06.2019Валуев рассказал, что у него нашли опухоль мозга
10:42, 23.06.2019Зрительный тест: что изображено на этих картинках?
10:36, 23.06.2019В Татарстане байкер насмерть сбил женщину
09:59, 23.06.2019Под Казанью на Волге загорелся пассажирский теплоход
09:50, 23.06.2019В Казань прилетел президент из Средней Азии
09:31, 23.06.2019Военкомат в Татарстане опроверг сообщения о массовой драке призывников
09:19, 23.06.2019Сабантуй в Казани: четыре площадки, концерты и скачки
09:15, 23.06.2019Синоптики предупредили о грозе в Казани
17:47, 22.06.2019В Татарстане полицейские изъяли у пенсионерки почти килограмм пороха
16:39, 22.06.2019Мэрия: в Казани почти достроили новое кладбище
15:44, 22.06.2019В Казани водитель врезался в припаркованный автомобиль и уснул
15:21, 22.06.2019В Челнах 12-летнего мальчика с порезами сняли с подоконника
14:42, 22.06.2019ТАТЭМ: Импортозамещение плюс инновации на пользу людям
14:31, 22.06.2019Синоптики вновь предупредили о грозе и граде в Татарстане
13:46, 22.06.2019Прокуратура начала проверку после массовой драки призывников в Челнах
12:52, 22.06.2019Подставка для флага: разновидности
12:39, 22.06.2019В Казани из-за Сабантуя изменят схему движения транспорта
12:18, 22.06.2019В Челнах байкер насмерть сбил женщину: это попало на видео
11:48, 22.06.2019На трассе в Татарстане погиб мотоциклист без прав
09:07, 22.06.2019Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
06:19, 22.06.2019Сегодня в Казани ожидается дождь и +30 градусов
19:30, 21.06.2019Казань сегодня: приговор о смерти девочки и академия Бердыева
17:47, 21.06.2019В Челнах полицейские подставили человека, чтобы не получить выговор
17:21, 21.06.2019Под Казанью произошла массовая гибель пчел
16:39, 21.06.2019Казанец сдал в полицию самодельную бомбу на основе учебной мины
16:14, 21.06.2019Племянник Пугачевой женился на бухгалтере из Казани
15:44, 21.06.2019В Минспорта РТ прокомментировали создание футбольной академии «Бердыева»
15:21, 21.06.2019Компания Ford намерена продать завод в Челнах на торгах
14:15, 21.06.2019В Челнах девушка шинковала капусту, а потом зарезала любовника
17:27, 20.06.2019Минниханов отреагировал на просьбу украинских беженцев из Челнов
15:51, 20.06.2019На Ямале в зоне поиска камазовца обнаружен труп мужчины
14:29, 20.06.2019В Елабужском районе в колодце погиб мужчина
13:43, 20.06.2019В Челнах женщина одним ударом убила своего любовника
12:01, 20.06.2019Стали известны подробности пожара в Бугульме, где погибли дети
Материал не найден!
Поискать на Карте сайта.
Но может вам понравится:Казань сегодня: шторм, выселение и скорость
В ГИБДД снизили максимальную разрешенную скорость на улице Чистопольская
Под Казанью мужчина отвез 11 человек на остров и бросил их там
В Казани мужчина создал интим-агентство с несовершеннолетними. Его осудили
В Татарстане шквальный ветер повалил деревья и снес крыши домовПоказать больше...
В Минздраве РТ проверили Горкинско-Ометьевский лес на «мышиную» лихорадку
Житель Казани сгорел почти полностью в своей бане
В Казани мужчина украл «Газель» и сдал в ломбард
В Татарстане сняли с должности защитника прав предпринимателей
Под Казанью на трассе погибла мать с 5-месячным ребенком
Власти: в Зеленодольске в ближайшее время будут выселены 60 «аварийных» квартир
Штормовое предупреждение: на Татарстан надвигается шквал
У «Казань Арены» впервые пройдет выпускной. Стало известно, кто там выступит
Власти Казани извинились за закрытие Сабантуя в Мирном
В Зеленодольске жильцов аварийного дома пришли выселять с ОМОН
В Татарстане забили топором многодетную мать
Через Казань проехали сотни ретроавтомобилей ралли «Пекин - Париж»
В казанском парке Горького водитель авто проехался по пешеходной аллее
В Казани у поликлиники горели мусорные баки: дым поднимался на десятки метров
Известная певица погибла в столкновении с лодкой «Казанка»
В Минздраве РТ проверили Горкинско-Ометьевский лес на «мышиную» лихорадку
Житель Казани сгорел почти полностью в своей бане
В Казани мужчина украл «Газель» и сдал в ломбард
В Татарстане сняли с должности защитника прав предпринимателей
Под Казанью на трассе погибла мать с 5-месячным ребенком
Власти: в Зеленодольске в ближайшее время будут выселены 60 «аварийных» квартир
Штормовое предупреждение: на Татарстан надвигается шквал
У «Казань Арены» впервые пройдет выпускной. Стало известно, кто там выступит
Власти Казани извинились за закрытие Сабантуя в Мирном
В Зеленодольске жильцов аварийного дома пришли выселять с ОМОН
В Татарстане забили топором многодетную мать
Через Казань проехали сотни ретроавтомобилей ралли «Пекин - Париж»
В казанском парке Горького водитель авто проехался по пешеходной аллее
В Казани у поликлиники горели мусорные баки: дым поднимался на десятки метров
Известная певица погибла в столкновении с лодкой «Казанка»
Новости РОССИИ
11:27, 24.06.2019В России пес по кличке Мачо спас новорожденную девочку
09:42, 24.06.2019В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол машин
13:53, 20.06.2019Куда казанцам поехать на шашлыки?
13:39, 22.06.2019Экстренно госпитализирована жена продюсера Бари Алибасова
17:09, 21.06.2019В Минздраве назвали самый опасный вид рака в России
16:21, 21.06.2019В России курсанты ФСИН с помощью биты хотели убить однокурсницу
12:09, 21.06.2019В России хотят ввести единый документ на оплату услуг ЖКХ
09:35, 21.06.2019СМИ: в Москве мальчик из гей-семьи госпитализирован с признаками насилия
16:43, 20.06.2019Владелец банка «Уралсиб» умер в 56 лет
13:03, 20.06.2019В России пересчитают цены на отопление
09:34, 20.06.2019Правительство России планирует ввести новый штраф для водителей
13:59, 19.06.2019В Московской области под «Камазом» обрушился мост
13:19, 19.06.2019В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
12:05, 19.06.2019В России курортный сбор могут распространить на частный сектор
09:52, 19.06.2019В России увеличат пособия по уходу за ребенком до 3-х лет
15:03, 18.06.2019Глава Счетной палаты РФ назвал бедность россиян позором
13:59, 18.06.2019В Москве таксист изнасиловал пассажирку, а потом пообещал жениться
10:23, 18.06.2019У жителей России хотят изымать землю за нескошенную траву и мусор
16:46, 17.06.2019Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
09:16, 17.06.2019Под Воронежем в ДТП погибли 8 человек. Выжил только один ребенок
15:39, 16.06.2019Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
09:51, 16.06.2019СМИ: Бари Алибасов уедет из России
16:47, 15.06.2019Опубликован отчет о катастрофе самолета в Шереметьево
11:28, 15.06.2019В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
14:03, 14.06.2019В соседней республике подросток изнасиловал 88-летнюю женщину
11:29, 14.06.2019В России полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
10:33, 14.06.2019Под Санкт-Петербургом убили жену экс-игрока «Нефтехимика»
09:21, 14.06.2019Президент России повысил зарплаты судьям
14:51, 13.06.2019СМИ: семью Бари Алибасова обманули, вернув не того кота
14:02, 13.06.2019Путин уволил двух генералов МВД из-за дела журналиста Ивана Голунова
10:42, 13.06.2019СМИ: Чубайс предложил ввести в России новый налог
08:42, 13.06.2019В Сети появились откровенные фото, которые блогеры сделали в Чернобыле
08:09, 13.06.2019В России могут повысить тарифы на мусор
14:26, 11.06.2019Бари Алибасов очнулся без памяти
11:22, 11.06.2019Житель России откусил медведю язык в драке
09:46, 11.06.2019В России изменятся правила выезда детей за границу
14:20, 10.06.2019Жителей России ждет короткая рабочая неделя
12:57, 09.06.2019В столкновении двух туристических автобусов в Сочи пострадали 26 человек
15:06, 08.06.2019Под Екатеринбургом сгорела колония
17:29, 07.06.2019В России молодой человек зарубил четырех человек
16:54, 07.06.2019В России хотят отключать горячую воду один раз в два года
10:31, 07.06.2019Маргариту Симоньян экстренно госпитализировали
15:12, 06.06.2019В России с 2020 года увеличат материнский капитал
14:20, 06.06.2019В России могут ввести пособие на детей до 18 лет
11:51, 06.06.2019В России полицейские помогли коллеге спрятать тело задушенной им женщины
09:50, 06.06.2019В России появится еще одна льготная ипотека
09:28, 06.06.2019Экс-участник группы «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасова
17:39, 05.06.2019В России в квартире вице-мэра нашли бордель: чиновник ушел в отставку
15:14, 05.06.2019В России выросли тарифы на мобильную связь
13:17, 05.06.2019Продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию
12:07, 05.06.2019По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
10:24, 05.06.2019В России полицейский убил коллегу из ревности, а потом и жену