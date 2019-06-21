Казань сегодня: шторм, выселение и скорость

В ТАТАРСТАНЕ ШКВАЛЬНЫЙ ВЕТЕР ПОВАЛИЛ ДЕРЕВЬЯ И СНЕС КРЫШИ ДОМОВ

В Дрожжановском районе Татарстана из-за сильного ветра были повалены деревья и снесены крыши домов, об этом сообщают местные СМИ.

Сильный ветер, в частности, наблюдался сегодня до полудня в селе Городище, где без крыш остались несколько домов.

В ГИБДД СНИЗИЛИ МАКСИМАЛЬНУЮ РАЗРЕШЕННУЮ СКОРОСТЬ НА УЛИЦЕ ЧИСТОПОЛЬСКАЯ

В Казани на улице Чистопольская на нескольких участках снизили разрешенную скорость до 40 км/ч, об этом сообщили в ГИБДД.

- На улице Чистопольской очень оживленное движение транспорта, есть участки с высокой концентрацией ДТП. Чтобы снизить риски, было принято решение уменьшить скоростное ограничение с 60 км/ч до 40 км/ч, - говорится в сообщении ведомства, передает "Татар Информ".

ПОД КАЗАНЬЮ НА ТРАССЕ ПОГИБЛА МАТЬ С 5-МЕСЯЧНЫМ РЕБЕНКОМ

В Лаишевском районе Татарстана сегодня утром в ДТП погибла 25-летняя девушка и ее 5-месячный сын, об этом сообщили очевидцы, подробности уточнили в МВД по РТ.

ДТП случилось в 9:15, девушка на Toyota Celica на высокой скорости не справилась с управлением и опрокинулась в кювет попутного направления. Девушка, которая не была пристегнута ремнем безопасности, скончалась на месте, также как и 5-месячный ребенок, который сидел спереди в детском кресле.

ВЛАСТИ: В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДУТ ВЫСЕЛЕНЫ 60 «АВАРИЙНЫХ» КВАРТИР

В Зеленодольске в ближайшее время будут выселены жильцы 60 квартир аварийных домов, об этом сообщили в службе судебных приставов РТ.

Ранее сегодня начали выселять жильцов трех квартир аварийного дома по улице Украинская, 23, ранее такое решение принял Зеленодольский суд.

- В связи с тем, что решение суда в добровольном порядке ими не исполнено, выселение производится принудительно. В момент прибытия судебных приставов жильцы добровольно покинули помещения аварийного дома, на основании чего был составлен соответствующий акт, - отметили приставы.

ВЛАСТИ КАЗАНИ ИЗВИНИЛИСЬ ЗА ЗАКРЫТИЕ САБАНТУЯ В МИРНОМ

Глава исполкома Казани Денис Калинкин извинился перед горожанами, которые не смогли попасть на Сабантуй в поселке Мирный и стояли в очередях на жаре в +35 градусов, такое решение было принято правоохранительными органами в целях безопасности. Об этом он сообщил сегодня на совещании в мэрии.

- В Березовой роще в Мирном поток зрителей оказался таким, что в определенный момент было принято решение в целях безопасности приостановить на время доступ на площадку. Я приношу извинения всем, у кого праздник оказался подпорчен необходимостью подождать некоторое время. Амфитеатр был переполнен, зрители стояли даже в проходах, - сообщил чиновник, уточнив, что был высоким риск давки, так как на праздник люди приходили семьями с детьми.