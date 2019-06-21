Под Казанью мужчина отвез 11 человек на остров и бросил их там

В Зеленодольском районе РТ 11 человек застряли на острове Качели, куда их отвез знакомый мужчина, после отказавшийся их забирать. Об этом сообщили в местном отделении ГИМС.

Инцидент случился накануне, с острова в МЧС позвонил мужчина, сообщивший, что на острове находятся 11 человек - ребенок грудного возраста, четверо детей в возрасте от пяти до шести лет и шесть взрослых. Их отвез туда знакомый, который отказался забирать их обратно.

Прибывшие спасатели за купание в неположенном месте на двух застрявших на острове взрослых составили административный протокол.

- Оба родителя, купаясь в необорудованном для этого месте, подвергали своих детей опасности, а также отвлекали сотрудников ГИМС от их работы, – объяснили в ГИМС.

Всех людей перевезли с острова на берег.