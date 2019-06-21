В Минздраве РТ проверили Горкинско-Ометьевский лес на «мышиную» лихорадку

Главный эпидемиолог Минздрава РТ Наталья Ивойлова рассказала о результатах проверки Горкинско-Ометьевского леса после сообщений о заражениях "мышиной" лихорадкой.
- Новых случаев заражения, связанных с Горкинско-Ометьевским или другими парками Казани не зарегистрировано. Да, сейчас действительно идет подъем заболеваемости мышиной лихорадкой, однако он был ожидаем и не превышает средний-многолетний, – рассказала Ивойлова.
Для того, чтобы избежать заражения, необходимо тщательно мыть руки, овощи и фрукты, а также стараться не лежать на земле и не подбирать ничего с нее.
Дорогие гости Горкинско-Ометьевского леса, спешим вас успокоить и убедительно просим не верить сообщениям о якобы начавшейся эпидемии мышиной лихорадки, которые появляются в мессенджерах и соцсетях. ⠀ Сегодня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РТ Наталья Ивойлова специально посетила Горкинско-Ометьевский лес и сообщила, что случаев заболеваний геморрагической лихорадкой, связанных с отдыхом в Лесу, не зарегистрировано. Каждый год в мае – июне идет подъем заболеваемости, но эпидемиологический порог не превышен. ⠀ За этот летний сезон территорию Горкинско-Ометьевского леса дважды обрабатывали от насекомых и грызунов. Чтобы обезопасить себя и не заразиться мышиной лихорадкой, важно соблюдать правила личной гигиены и следить за этим у детей: тщательно мойте руки перед едой и сами продукты, пейте только бутилированную или кипяченую воду, не подбирайте ничего с земли. ⠀ #горкинскоометьевскийлес #kazanles
Напомним, ранее сообщалось, что "каждый год у нас идёт подъём заболеваемости в мае и июне — из года в год одно и то же. И заболеваемость у нас пока держится на уровне среднего многолетнего. Сказать, что сейчас вспышка, — у нас такого нет".
комментарии