В Минздраве РТ проверили Горкинско-Ометьевский лес на «мышиную» лихорадку

Главный эпидемиолог Минздрава РТ Наталья Ивойлова рассказала о результатах проверки Горкинско-Ометьевского леса после сообщений о заражениях "мышиной" лихорадкой.

- Новых случаев заражения, связанных с Горкинско-Ометьевским или другими парками Казани не зарегистрировано. Да, сейчас действительно идет подъем заболеваемости мышиной лихорадкой, однако он был ожидаем и не превышает средний-многолетний, – рассказала Ивойлова.

Для того, чтобы избежать заражения, необходимо тщательно мыть руки, овощи и фрукты, а также стараться не лежать на земле и не подбирать ничего с нее.

Напомним, ранее сообщалось, что "каждый год у нас идёт подъём заболеваемости в мае и июне — из года в год одно и то же. И заболеваемость у нас пока держится на уровне среднего многолетнего. Сказать, что сейчас вспышка, — у нас такого нет".