В Татарстане сняли с должности защитника прав предпринимателей

Президент Татарстана Рустам Минниханов снял с должности бизнес-омбудсмена Татарстана Тимура Нагуманова, говорится в указе на портале электронного правительства.

Решение об увольнении Тимура Нагуманова было принято в связи с его переходом на другую работу, уточняется в указе. Нагуманов проработал на своем посту более 6 лет.

Отметим, как передает "Татар Информ", в Альметьевске сегодня пройдёт внеочередное заседание депутатов районного совета, среди претендентов на должность нового главы района находится и Тимур Нагуманов.