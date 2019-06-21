В Татарстане забили топором многодетную мать

В Нижнекамске сегодня утром нашли мертвой 40-летнюю женщину, сообщили в МВД по РТ, ее забили топором.

Предварительно, сегодня с 5:40 до 7 часов утра в квартире дома по улице Шинников ранее судимый мужчина избил обухом топора знакомую женщину, она скончалась на месте.

У погибшей осталось пятеро детей, четверо из них – несовершеннолетние. Ранее женщину судили за оборот наркотиков, она освободилась условно-досрочно в августе прошлого года.

Возбуждено дело, идет расследование. Мужчина был задержан.