Через Казань проехали сотни ретроавтомобилей ралли «Пекин - Париж»

Через Казань в рамках международного ретро-ралли "Пекин - Париж" проехали сотни ретроавтомобилей, сегодня утром они покинули город. Об этом сообщает корреспондент ProKazan.ru.

Всего ралли продлится 36 дней, машинам предстоит преодолеть 14,6 тысяч километров. Более 280 автолюбителей едут из Китая во Францию через всю Евразию на машинах выпуска 1907-1975 годов. В их числе есть марки как Mercedes, Bentley, RollsRoyce, AstonMartin, Porsche, а также Ford, Chevrolet, Jaguar, AlfaRomeo. Кроме того, в ралли участвует и российский экипаж на автомобиле ВАЗ-2103 1972 года выпуска – Максим Отмахов и Александр Говор.

Накануне автомобили можно было увидеть на парковке "Корстона". Все фото можно посмотреть по ссылке.