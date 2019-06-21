В казанском парке Горького водитель авто проехался по пешеходной аллее

В Казани водитель проехался по пешеходной аллее в парке Горького, запись появилась накануне вечером в Telegram-каналах.

- Сегодня днем неизвестный водятел решил прокатиться по пешеходной части Парка Горького в Казани. Номер автохама в116ру 716rus, - говорится в сообщении.

Ранее в ГИБДД предупреждали о постоянном мониторинге информации из Интернета.

- Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан проводит регулярный мониторинг информации, размещаемой в интернет-изданиях и социальных сетях, и не оставляет без внимания выложенные фотовидеоматериалы, содержащие сведения о нарушениях Правил дорожного движения, - говорилось в сообщении отдела пропаганды ведомства.