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Известная певица погибла в столкновении с лодкой «Казанка»

Cегодня, 09:10 320 3 Автор: prokazan.ru

Известная самарская певица 28-летняя Юлия Гольдина погибла в результате столкновения катера и лодки "Казанка" на Волге под Самарой, сообщает ГТРК "Самара".

Лодка и катер столкнулись в 300 метрах от берега вечером 21 июня в акватории Волги у Самары, в катере были два человека, в "Казанке" были пять человек (три женщины и двое мужчин), предварительно, они были пьяны. Лодка сразу же затонула, четырех человек удалось спасти, одна девушка пропала.

Тело пропавшей девушки накануне было найдено, ею оказалась местная певица, отмечает РИА Новости.

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комментарии

Горожанин
0
24 июня 2019
09:15
Жалко девушку, может на самом деле была бы известной певицей,но а данный момент она мне известна только,как погибшая.
Конь в пальто
0
24 июня 2019
09:16
Алкоголь к добру не приводит
Горожанин
0
24 июня 2019
10:05
Вечером ,пять человек реке в лодке "Казанка " на реке , "подшофе" ...Ужас .

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