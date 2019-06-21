Известная певица погибла в столкновении с лодкой «Казанка»

Известная самарская певица 28-летняя Юлия Гольдина погибла в результате столкновения катера и лодки "Казанка" на Волге под Самарой, сообщает ГТРК "Самара".

Лодка и катер столкнулись в 300 метрах от берега вечером 21 июня в акватории Волги у Самары, в катере были два человека, в "Казанке" были пять человек (три женщины и двое мужчин), предварительно, они были пьяны. Лодка сразу же затонула, четырех человек удалось спасти, одна девушка пропала.

Тело пропавшей девушки накануне было найдено, ею оказалась местная певица, отмечает РИА Новости.