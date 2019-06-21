Стало известно, как добраться в Грузию после запрета Путина

21 июня Владимир Путин временно запретил осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Это связано с протестами в Тбилиси, которые произошли из-за конфликта оппозиционной партии с российским депутатом. Запрет начнет действовать с 8 июля.

«Аэрофлот», «Победа» и S7, а также «Уральские авиалинии» и Red Wings начали отменять рейсы и пообещали вернуть деньги тем, кто купил билеты. Несмотря на это, департамент туризма Грузии заверил, что поездки в Грузию остаются безопасными. Грузия — одно из популярных туристических направлений для россиян за последние годы, отмечает TJournal.

Как добраться до Грузии, пока действует запрет:

Самолётом с пересадками: из Москвы летают как минимум авиалинии Turkish Airlines и Azal. Пересадки пройдут в Стамбуле и Баку. Как альтернатива — прилететь или приехать на Украину, Литву и Белоруссию, и оттуда улететь на местных авиалиниях в Тбилиси. Ещё вариант — воспользоваться европейским лоукостером WizzAir, который летает в Кутаиси из Германии, Венгрии или Польши;

На автобусе: из Армении ходит рейсовый автобус. Также автобусы отправляются из российских городов — Самары, Сочи или Москвы;

На автомобиле: долететь или доехать в Пятигорск или Владикавказ, после чего пересечь границу за рулём. В Твиттере советуют воспользоваться такси;

На теплоходе: из Сочи ходит судно под названием «Комета», которое приходит в Батуми.