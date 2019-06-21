Под Казанью на Волге загорелся пассажирский теплоход

На пассажирском теплоходе "Василий Чапаев" под Казанью ночью произошел пожар - загорелся силовой кабель, сообщили в МЧС по РТ, передает РИА Новости.

Теплоход "Василий Чапаев" следовал по реке Волга из Москвы в город Тетюши, в ночь на 23 июня у Нижнего Услона произошло возгорание в машинном отделении, горел силовой кабель дизель-генератора.

Пожар был потушен, никто не пострадал, теплоход продолжит свой путь после портового контроля. На борту находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа.