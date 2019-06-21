В Казань прилетел президент из Средней Азии

В Казань на Сабантуй прилетел президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, он станет почетным гостем праздника. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Также состоится двусторонняя встреча президента Татарстана и президента Туркменистана в Казанском Кремле и переговоры в расширенном составе.

Сабантуй в Казани 23 июня пройдет в Березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и на Казанском ипподроме.

В Березовой роще поселка Мирный выступит "Хор Турецкого", а также артисты татарской эстрады — Айдар Сулейманов и Данир Сабиров."