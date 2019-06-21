Военкомат в Татарстане опроверг сообщения о массовой драке призывников

Комиссариат Комсомольского района города Набережные Челны и Тукаевского района опроверг участие призывников в массовой драке, которая произошла около сборного пункта.

- Мы опровергаем информацию об участии призывников в драке, - цитирует ТАСС слова представителя военкомата.

По данным МВД, инцидент случился в 5 часов утра 20 июня,подались две группы молодых людей. В результате пострадали двое людей, которые обратились за медицинской помощью. Отмечалось, что все участники потасовки были в нетрезвом состоянии, поэтому никто из них не смог вспомнить, что послужило поводом для конфликта. По данному факту идет проверка.