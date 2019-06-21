Синоптики предупредили о грозе в Казани

В Татарстане сегодня ожидается гроза, об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ.

Согласно прогнозу, днем и вечером 23 июня ожидаются грозы, град усиление ветра до 17-22 м/с. Максимальная температура воздуха днем в Казани ожидается до +33 градусов.