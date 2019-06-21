В Татарстане полицейские изъяли у пенсионерки почти килограмм пороха

В Буинском районе Татарстана полицейские изъяли у 64-летней местной жительницы 887 грамм пороха. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В МВД напоминают: добровольная сдача предметов, запрещенных к свободному обороту, освобождает от уголовной ответственности.