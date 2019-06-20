Мэрия: в Казани почти достроили новое кладбище

Новый погребальный комплекс, который расположен на границе с Пестречинским районом, построен на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Сообщается, что общая площадь кладбища составляет 88, 05 га. В северной части будут проходить захоронения по христианским обрядам, в южной — по мусульманским.

В обоих частях кладбища построены беседки для прощания, возведен административный корпус с залом ожидания. Кроме того, вся территория оснащена камерами видеонаблюдения.

- Также на территории предусмотрены отдельные участки для захоронения ветеранов ВОВ, ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий, - говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент в Казани насчитывается 34 кладбища. На них осталось порядка 2% свободных земель для захоронения. Для решения этой проблемы в 2017 году из бюджета РТ было выделено 265,5 млн рублей.