В Казани водитель врезался в припаркованный автомобиль и уснул

В Казани водитель «Лады» врезался в припаркованный автомобиль и уснул. ДТП произошло минувшей ночью в Кировском районе города.

Как сообщает телеканал «Татарстан24», виновник ДТП находился в сильном алкогольном опьянении, поэтому у него просто не хватило сил ехать дальше.

- Водитель уснул в автомобиле сразу после столкновения. А когда заметил людей, то попытался уехать, - говорится в сообщении.

Теперь мужчине предстоит возместить причиненный ущерб.