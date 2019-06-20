Прокуратура начала проверку после массовой драки призывников в Челнах

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку в военкомате после массовой драки призывников, которая произошла накануне в поселке ЗЯБ, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

- Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц военкомата на предмет исполнения законодательства при организации призыва, - отметили в ведомстве.

Напомним, о том, что около военкомата произошла массовая драка стали сообщать очевидцы в соцсетях. Позже в УМВД города уточнили, что в результате потасовки никто не пострадал.

В настоящее время выясняются все подробности.